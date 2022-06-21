GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz...
"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması
Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 350 bin kitap dağıtım töreninde konuştu.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel