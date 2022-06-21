GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı - Haberler

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GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz...

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması

Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 350 bin kitap dağıtım töreninde konuştu.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ziya Selçuk Gaziantep Güncel Haberler

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