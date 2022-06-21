GAZİANTEP - Bakan Özer: "28 Şubat ürünü bir eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti" Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Sine vizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te "Gençlerin Mesleki... Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Sine vizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" ile "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza törenlerine ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı (1) AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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