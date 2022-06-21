GAZİANTEP - Bakan Özer: "28 Şubat ürünü bir eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Bakan Özer: "28 Şubat ürünü bir eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti"

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Sine vizyon gösterimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te "Gençlerin Mesleki...

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program

Sine vizyon gösterimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye davet edilmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" ile "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza törenlerine ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı (1)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title