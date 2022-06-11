GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Türkiye örnek alınan bir ülke oluyor" - Haberler

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Türkiye örnek alınan bir ülke oluyor" Gala programındaki katılımcılar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uluslararası İş Forumu- II. Türk- Arap İş Zirvesi-MÜSAİD Gala Yemeği'nde konuştu. Gala programındaki katılımcılar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uluslararası İş Forumu- II. Türk- Arap İş Zirvesi-MÜSAİD Gala Yemeği'nde konuştu.(1) AA / Fırat Özdemir - Güncel Nureddin Nebati Güncel Haberler

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