GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Türkiye örnek alınan bir ülke oluyor" - Haberler

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Türkiye örnek alınan bir ülke oluyor"
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gala programındaki katılımcılar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uluslararası İş Forumu- II. Türk- Arap İş Zirvesi-MÜSAİD Gala Yemeği'nde konuştu.
Gala programındaki katılımcılar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uluslararası İş Forumu- II. Türk- Arap İş Zirvesi-MÜSAİD Gala Yemeği'nde konuştu.(1)
AA / Fırat Özdemir - Güncel