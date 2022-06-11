GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:

"Para Sohbetleri" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te düzenlenen "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

"Para Sohbetleri" toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati:

"Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"

GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te düzenlenen "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

(5)

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title