GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum" - Haberler

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum" "Para Sohbetleri" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te düzenlenen "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı. "Para Sohbetleri" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum" GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te düzenlenen "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı. (5) AA / Fırat Özdemir - Güncel Güncel Haberler

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