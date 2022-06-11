GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum" - Haberler

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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"Para Sohbetleri" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te düzenlenen "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
"Para Sohbetleri" toplantısı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati:
"Her zorluğun bir takım fırsatlar barındıracağına da inanıyorum"
GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te düzenlenen "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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AA / Fırat Özdemir - Güncel