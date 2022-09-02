GAZİANTEP - Bakan Muş: "(İhracat) Bu yılki hedef 250 milyar dolar. Bütün gelişmelere rağmen bu hedefi halen koruyoruz" Güncel Haberler Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesinde konuştu. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesinde konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Mehmet Muş Gaziantep Türkiye İhracat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Bakan Muş: '(İhracat) Bu yılki hedef 250 milyar dolar. Bütün gelişmelere rağmen bu hedefi halen koruyoruz' - Haberler

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