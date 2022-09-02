GAZİANTEP - Bakan Muş: "(İhracat) Bu yılki hedef 250 milyar dolar. Bütün gelişmelere rağmen bu hedefi halen koruyoruz"
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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesinde konuştu.
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesinde konuştu. (1)
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel