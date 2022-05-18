Gaziantep açık hava müzeleriyle de ziyaretçileri bekliyor - Haberler

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Tarihi dokusuyla kültür turizminde önemli bir potansiyele sahip Gaziantep, İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı ile de ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan müzede, 518 heykel sergileniyor.

Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında geçen yıl başlanan kurtarma kazılarına devam edecek.

Öte yandan, Türk-İtalyan arkeolojik kazı ekibince yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ve 2007 yılında ziyarete açılan İslahiye ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan ve bölgenin en büyük höyüklerinden biri olan Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı da ziyaretçilerinin gözdesi oldu.

M.Ö. 2 binde önemli bir krallık merkezi olan Tilmenhöyük'te yapılan kazılar sonucunda, Geç Kalkolitik Çağ'da başlayan ve geniş bir zaman dilimini kapsayan tabakalaşma tespit edilirken höyükte Orta Tunç Çağı yerleşmeleri ve bu çağa ait birçok yapı grubu yer alıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yesemek'i geçen yıl toplam 11 bin 500 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu sayının 2022'de 20 binin üzerine çıkmasını öngördüklerini vurguladı.

Tilmenhöyük'te yapılacak çalışmaların ardından bölgenin turizm cazibesinin artacağını ifade eden Çomak, Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nın ise 1 Ocak-1 Mayıs 2021'e kadar bin 538, 2022 yılının aynı tarihlerde de bin 124 kişi tarafından gezildiğini kaydetti.