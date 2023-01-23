GAZİANTEP - 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 27 ALM 024 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 BAG 967 minibüs ve 27 PK 004 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 27 ALM 024 plakalı otomobildeki Kamil Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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