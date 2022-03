Gaziantep 250 manuel ve akülü sandalye ile içerisinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırdı

GAZİANTEP (Bültenler) - GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 250 tanesi manuel ve akülü tekerlekli sandalye olmak üzere 630 adet medikal malzeme dağıtımı ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırdı. Böylelikle 2014 yılından bu yana toplamda 11 bin 501 adet medikal malzeme sahiplerini bulmuş oldu.

ŞAHİN: ENGELLİ BİREYLERE FIRSAT VERİLDİĞİNDE BAŞARI DA ARKASINDA GELİYOR

GBB Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, sahabe ruhuyla insanların birbirlerine sarılması ve yardımlaşması gerektiğini belirterek, Gazi şehirde 1 milyon evladının olduğunu söyledi.

Kendi evladı için ne istiyorsa Gaziantep'teki 1 milyon genç için de aynı şeyi istediğini ifade eden Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep Valimiz Davut Gül bu şehrin babası. Onun önderliğinde bu şehirdeki gençlerimiz ve çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı arttı. Rabbim herkesi başka bir güzellikte yaratıyor. Her yeteneğin kendi içimizde farklı bir güzelliği var ve bu her insanda farklı farklı. Önemli olan bu güzelliği görerek kalkınmanın bir parçası yapmak. Dünyanın 10'uncu ekonomisi olacaksa ülkemizdeki herkes 1. sınıf vatandaş olmalı. Sosyal devlet, cömert devlet demektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sosyal devlet nasıl olunur, buna hep birlikte şahit olduk. Bütün hukuki düzenlemeleri değiştirdik. Her engelli grubu için bakanlık dönemimde özel çalıştık. Engelli bireylerimize fırsat verdiğimizde muhteşem bir başarı arkasından geliyor. Bize düşen şey destek vermektir. Vatandaşlarımızın yanında olmaktır."

Başkan Fatma Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çok özel işlere imza atıldığının altını çizerek, "Burada yürütülen işlerin bir benzerini de yaşlı bakım merkezimiz için yapacağız. Şehirlerimizde insanlarımız yaşlanıyor. Yaşlılarımızı hayatını da kolaylaştırmamız lazım. Valimin başkanlığında aile bakanımıza gittik. Onlar bize her türlü desteği vereceğini söyledi. Ayrıca bu şehrin kendine has bir ' Gaziantep Modeli' var. Aş ve iş üretiyoruz. Bu iş birliği modeli ile de şehrimize olan hizmetlerimizi sürdüreceğiz, çocuklarımızın yüreklerine dokunacağız." ifadesini kullandı.

VALİ: MEDİKAL MALZEMELER, ENGELLİLERİN HAYATLARINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRECEK

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda vatandaşa destek verdiğini aktararak, bugün de engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtımı için bir araya geldiklerini belirtti.

Gül, dağıtımı yapılan medikal malzemelerin her bir engellinin hayatını büyük oranda kolaylaştıracağını ifade ederek, "Dağıtımı yapılan malzemeler belki dışardan çok şeyler olarak görünmeyebilir. Fakat bu araçları kullanan insanların hayatlarında çok şey değişecek. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin olması bir kere şehir için başlı başına bir kazanımdır. İnsanlara fırsat verildiğinde her bir bireyimiz başarılı bir hayat sürdürebilir. Devletimizin Türkiye genelinde uyguladığı çalışmalar var. Gaziantep özelinde 11 bin 800 insana rehabilitasyon merkezlerinde eğitim veriliyor. Çocuklarımıza az ya da çok dokunarak onların öz becerilerini kazanmalarına destek oluyoruz. Buna harcanan para yıllık 200 milyonun üzerinde helali hoş olsun." diye konuştu.

Törende, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören çocukların müzik dinletisi eşliğinde Antep ezgileri seslendirildi.

Açılış konuşmalarının ardından GBB Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, temsili olarak medikal malzeme dağıtımı yaptı.

Dağıtım töreninde Başkan Şahin ve Vali Gül'ün yanı sıra Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed ve il protokolü bulundu.

Bültenler / Güncel