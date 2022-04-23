GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Haberler

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GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki tören İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin çocuklarla birlikte katılanları selamlaması İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile çocukların çelenk sunması İstiklal Marşı ve şiir okunması Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki tören

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin çocuklarla birlikte katılanları selamlaması

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile çocukların çelenk sunması

İstiklal Marşı ve şiir okunması

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yanındaki 2 çocukla, törene katılanları selamladı.

Tepe ile beraberindeki çocukların, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, çocuklar şiir okumasıyla son buldu.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Ulusal Egemenlik, Gaziantep, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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