GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

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GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Törene katılanlardan görüntü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın konuşmaları Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene katılanlardan görüntü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın konuşmaları Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençler tarafından okunan şiirlerin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 19 Mayıs'ın bağımsızlık, bir milletin şahlanışı, bir milletin bağrından kahramanların çıkacağı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğunu söyledi.

Etkinlikler Festival Park'ta devam edecek.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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