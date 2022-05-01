GAZİANTEP - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Haberler

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GAZİANTEP - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Katılımcıların alana doğru gelmesi Polis ekiplerinin katılımcıların üst aramasını yapması Alanda bulunan kalabalık Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz'ın basın açıklamasını okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kırkayak Parkı'nda kutlandı.

GAZİANTEP (AA) - Katılımcıların alana doğru gelmesi

Polis ekiplerinin katılımcıların üst aramasını yapması

Alanda bulunan kalabalık

Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz'ın basın açıklamasını okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kırkayak Parkı'nda kutlandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep, 1 Mayıs, Kilis, Polis, Güncel, Haberler

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