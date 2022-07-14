Gazi unvanı 28 yıl sonra verildi

BİNGÖL'de vatani görevini yaparken operasyonda kazara kasığından vurulan, vücudundaki kurşun alınamadığı için ağır metal zehirlenmesi nedeniyle askerden sonra dünyaya gelen 4 çocuğundan 3'ünde görme engeli baş gösteren Mehmet Atalay (48), uzun süredir mücadelesini verdiği gazilik unvanını 28 yıl sonra aldı. Erzurum'un 258'inci gazisi unvanını alan Atalay, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Eskişehir Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne 2 yıl önce işçi olarak giren evli ve 6 çocuk babası Mehmet Atalay, 1994 yılında Bingöl İl Özel Harekat Grup Komutanlığı emrinde Jandarma Mekanize Komando Bölüğü'nde er olarak terör operasyonlarında görev aldı. Atalay, operasyon bölgesine giderken zırhlı araçta, tim komutanına ait olan ancak başka bir erin elinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu vuruldu. Ayağını delip geçtikten sonra seken kurşun sol baldırından omuriliğine gitti. Hastaneye kaldırılan Atalay'ın vücudundaki mermi felç kalma ihtimali nedeniyle alınamadı. Vücudunda kurşunla yaşamak zorunda kalan Atalay, terhisinden sonra, metale alerjisi olduğu için ağır metal zehirlenmesine maruz kaldı. Vücudunda antimon ve bakır yüksekliği olan Atalay'ın bir böbreğinde kist, akciğer ve tiroitte nodül oluştu. Psikiyatrik tedavi gören Atalay, bağırsaklarında kanama olduğu için uzun bir süre kontrol altında tutuldu. Mehmet Atalay'ın, askerlikten önce doğan 2 çocuğu sağlıklı dünyaya geldi. Ancak kaza kurşunuyla vurulmasından sonra dünyaya gelen 4 çocuğundan 3'ünde görme engeli baş gösterdi. 3 çocuk zamanla yüzde 60 görme engelli oldu. En küçük çocuğu Muhammed Enes ise kardeşleriyle aynı kaderi yaşamaması için tedavi altına alındı.

"Mehmet Gazimiz gibi bir çok gazimiz bu unvanın kendisine verilmesini bekliyor. İnşallah onların da bu haklarını alacağız. Bugüne kadar birçok gazimize hak ettiği unvanı geç te olsa aldık. En çok da Mehmet Atalay'a sevindim. Çünkü evine ekmek götürecek imkanı yoktu. Vücuduna giren kurşun nedeniyle çocuklarının görme engeli oluyor. Çok mücadele ettik ve derneğimizin avukatının da büyük katkıları ile gazilik unvanı geldi. Kendisinin hem işe girmesi hem de gazi sayılması bizi çok sevindirdi. Artık çocuklarının tedavisi ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Atalay, 28 yıl sonra aldığı gazilik unvanıyla Erzurum'un 258'inci üyesi oldu. Göreve geldiğimiz 2008 yılından bugüne kadar Mehmet Atalay gibi 59 kişi için hukuk mücadelesi vererek hem işe yerleştirdik hem de gazilik unvanı aldık ve maaş bağlattık."