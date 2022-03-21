Gazi Üniversitesinde "Nevruz Bayramı Şenliği" düzenlendi

Gazi Üniversitesi'nde "Nevruz Bayramı Şenliği" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük yerleşkesinde geleneksel olarak düzenlenen şenlikte, "Türk Kültüründe Nevruz" konferansının ardından ateş yakma ve demir dövme gösterisi düzenlendi.

Boyalı yumurta tokuşturma, halk oyunları, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkış gösterisi ve konserlerin yer aldığı etkinlikte katılımcılara Özbek pilavı ikram edildi.

Etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yanı sıra Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile üniversite öğretim üyeleri, çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevruz'un, Türklerin Ergenekon'da 400 yıl kapalı kalıp büyük yürüyüşe başladıkları gün olduğunu belirterek, "Bugün bizler için çok önemli bir gün. Nevruz'a sahip çıkıp, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Biz kendi geleneklerimizi üniversitemizin bahçesinde yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü Nevruz Türk tarihinde ulu bir gün. Bu önemli programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.