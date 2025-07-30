Gazi Üniversitesi, Kazakistan'da Şube Açıyor

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Gazi Üniversitesi, Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde yeni bir şube açma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bu adım atıldı.

Gazi Üniversitesi, Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde şube açılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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