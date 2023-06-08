Gazi Üniversitesi eski rektörü Süleyman Büyükberber'e 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan hapis cezası

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanan Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 20 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büyükberber, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükberber hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Büyükberber'in üniversitede işe aldığı 190 kişinin FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği belirtildi. Büyükberber, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Davanın bugün görülen duruşmasında tutuksuz sanık Büyükberber ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Gazi Üniversitesi eski rektörü, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Somut delillerin olmadığını iddia eden Büyükberber, "İddialar temelsiz. Atamaların tamamı Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlıdır, kanuna uygundur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.