Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılı törenlerle kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

İnönü İlkokulu önünden Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe başlayan kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı Edirne Belediyesindeki "Atatürk Odası" ziyaret edildi.

Ardından, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca (ATAM) hazırlanan "Atatürk ve Aile" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, beşinci kez Edirne'de açılan serginin büyük emekle hazırlandığını söyledi.

Sergide yer alan fotoğraf ve belgelerin, Atatürk'ün söylev ve demeçleriyle birleştirildiğini belirten Kılınç, "Malumunuz 2025 Aile Yılı olarak belirlenmişti. Biz de ATAM olarak bu faaliyeti gerçekleştirdik. Nazik davetiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümünde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ardından Kılınç, açılışı yapılan sergideki fotoğraf ve belgeler hakkında davetlilere bilgi verdi.

Program, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Salonu'nda Emel-Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Yuvam Edirne, Vatanım Sensin" adlı müzikli gösterisiyle sona erdi.

Gösteride, Atatürk'ün Edirne'yi ziyareti sırasında kayıtlara geçen sözleri, yapay zeka kullanılarak seslendirildi.

Törene, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.