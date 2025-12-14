Gazi'de Kışlık İhtiyaç Dağıtımında İzdiham Yaşandı

Haber/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Gazi Mahallesi'nde kış yaklaşırken, mont, bot gibi ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak istendi. Ancak talep o kadar yoğun oldu ki, izdiham yaşandı, Ürünler bir kaç dakika içinde tükendi. Kiminin elinde ayakkabı teki kaldı. Dağıtımı yapan semt sakinleri, "ekonomik kriz her geçen gün büyüyor, ihtiyaç sahipleri artıyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak yetmediğini biz de biliyoruz" dedi. Mahalle Muhtarı Umut Doğan da ihtiyaçların tamamını karşılayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirti, "Bu açığı, destek alarak en kısa zamanda kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde muhtarlık ve semt sakinleri ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımı yapmak istedi. Ancak talep o kadar yoğun oldu ki yardımlar bir kaç dakika içerisinde kapışıldı, izdiham yaşandı, arada kalan çocuklar oldu. Kimi alabildiği ayakkabının tekine ulaşmaya çalışırken, bazı semt sakinleri de muhtarlık çevresinde yeni yardımların gelmesini bekledi.

"Yoğun bir katılım oldu, ihtiyaçların hepsini gideremedik"

Yaşananlara ilişkin ANKA'ya bir açıklama yapan Gazi Mahallesi Muhtarı Umut Doğan, "Bugün Gazi Mahallemizde ihtiyaç sahibi aileler için bir çalışma yapmak istedik. Kışın gelmesiyle birlikte mont ve bot dağıtımında bulunmak istedik. Yüksek sayıda bir malzememiz vardı. Yoğun bir katılım oldu, ihtiyaçların hepsini gideremedik. Bu açığı, destek alarak en kısa zamanda kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Gariban insan sayısı çok olduğu için biraz düzensiz geçti ama bir çok insana değdik"

Diğer semt sakinleri de "Ekonomik kriz her geçen gün büyüyor, ihtiyaç sahipleri artıyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak yetmediğini biz de biliyoruz", "Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için bir düzeneme yaptık, ancak ihtiyaç çok, yoğunluk çok. Gariban insan sayısı çok olduğu için biraz düzensiz geçti ama bir çok insana değdik. İnşallah daha da büyüyecek"