Gazi Mağusa'da "Şampiyon Melekler" anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve ailelerinden oluşan "Şampiyon Melekler", Gazi Mağusa Şampiyon Melekler Şehitliği'nde anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Şampiyon Melekler" anısına düzenlenen anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, aileler ve yetkililer katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, vefat edenlerin kabirlerine çiçek koyarak, yakınlarını kaybeden ailelere sarıldı, acılarını paylaştığını belirterek sabır diledi.

Tören kapsamında, kabirlerde "adalet ile sonsuz sevgi" mesajını simgeleyen beyaz balonlar, yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından gökyüzüne bırakıldı.

KKTC'den bir turnuva için Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden 35 öğrenci, öğretmen ve refakatçi, 6 Şubat 2023'teki depremde kaldıkları İsias Otel'in yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.