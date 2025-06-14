Gazi Astsubay Akgül, Oğullarının Sünnet Törenini Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümünde Düzenledi

Gazi Astsubay Akgül, Oğullarının Sünnet Törenini Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümünde Düzenledi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Gazi Astsubay Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi. Tören, jandarma konvoyu eşliğinde yapıldı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.

Ferhat Akgül, 7 yaşındaki oğlu Mithat ve 4 yaşındaki oğlu Murat'ın sünnet törenini jandarma konvoyu eşliğinde yaparken, davetliler de ekip araçlarıyla birlikte şehir turu attı.

Renkli görüntülerin oluştuğu konvoyda vatandaşlar da fotoğraf çekti.

Gazi Akgül, gazetecilere, Mardin ve Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda üç kez yaralandığını, uzun tedavi süreçlerinin ardından görevine döndüğünü belirterek, mesleğini aynı heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü ile sünnet düğününü aynı günde gerçekleştirmek istediklerini anlatan Akgül, "Hem çocuklarımın mutluluğunu hem de teşkilatımızın yıl dönümünü birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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