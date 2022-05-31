Gazetecilik Meslek Örgütleri Temsilcileri, TBMM'de "Sosyal Medya" Düzelmesinin Geri Çekilmesini İstedi - Haberler

Gazetecilik meslek örgütlerinin temsilcileri; internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine ilişkin görüş ve önerilerini sunmak üzere TBMM'de; AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri ile görüştü. Temsilciler, teklifin yaptırıma yol açacak maddelerini eleştirdi. Özellikle, Türk Ceza Kanunu'na eklenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun teklif metninden çıkarılmasını istedi.

Medya Dayanışma Grubu adına Parlamento Muhabirleri Deneği Başkanı Kemal Aktaş, Türkiye Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanvekili Yusuf Kanlı, Türkiye Fotomuhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şeyma Paşayiğit, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi; internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine ilişkin görüş ve önerilerini sunmak için TBMM'deydi.

Meslek örgütü temsilcileri sırasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ile görüştü. Örgüt temsilcileri yarın HDP grubu ile de görüşecek.

Temsilciler; kamu görevlilerinin basın kartı alması, süreli yayın beyannamesinin verileceği kurumun Basın İlan Kurumu olarak değiştirilmesi, haber sitelerine gönderilen tekzip metinlerinin bir gün içinde yayınlanması, basın kartı komisyonunda bürokratların çoğunluk olması, gazetecilerin basın kartı iptal koşullarının Basın İlan Kurumu'na bırakılması ve iptali durumunda gazetecinin üç yıl basın kartı alamaması başta olmak üzere teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin eleştirilerini sundu.

Temsilciler, özellikle "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" ifadelerinin yer aldığı 29. maddenin teklif metninden çıkarılmasını istedi.

ANKA / Güncel