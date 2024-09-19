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Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar Konferansı Ankara'da Yapılacak

Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar Konferansı Ankara'da Yapılacak
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Medya Dayanışma Grubu tarafından düzenlenen 'Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar' konferansı, gazetecilik mesleğinin geleceği ve karşılaştığı zorlukları ele alacak. Konferans sonunda 'Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu' açıklanacak.

(ANKARA) - Medya Dayanışma Grubu'nun düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı Medya Konferansı, Ankara'da yarın yapılacak. Konferans, basın meslek örgütleri, gazeteciler, iletişim ve hukuk akademisyenleri ile basın hukukçularını bir araya getirecek. Konferansın sonunda "Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu" paylaşılacak.

Gazetecilik mesleğinin geleceği ve karşılaştığı zorluklar Ankara'da düzenlenecek konferansta masaya yatırılacak. Medya Dayanışma Grubu tarafından düzenlenen "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı Medya Konferansı'nın ikincisi yarın saat 10.00'da başlayacak. Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenecek olan konferansın ana gündemi, gazetecilik mesleğinin geleceği ve karşı karşıya olduğu zorluklar olacak. Geçtiğimiz nisan ayında yapılan ilk toplantının bir sonucu olarak oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı ve gazetecilerin taleplerini içeren deklarasyon, konferansın sonunda sunulacak.

Gazetecilerin taleplerini özetleyen bir deklarasyon açıklanacak

Gazeteciler Cemiyeti'nin 9.Köy projesi kapsamında yapılan konferans, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği ve Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu paydaşlarının ortak çalışmasıyla hazırlandı. Konferans kapsamında gazeteciler, akademisyenler ve hukukçular konuşmalar yapacak.

Konferansa ilişkin  bilgi veren Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "Toplantının sonucunda yayınlanacak ortak deklarasyonun önemi büyük. Taslak bildirgede medya özgürlüğü, gazetecilerin hakları ve meslek etik kuralları gibi konu başlıkları detaylı olarak aylar süren bir çalışmayla kaleme alındı. Bu bildirge konferansta son haline getirilecek ve yayınlanacak. Mesleğimiz adına büyük bir gelişme bu. Bu kadar geniş bir örgüt yelpazesinin bir araya gelebilmesi, böyle kapsamlı bir ortak bildirgenin üzerinde uzlaşılması ve yayınlanması, gazetecilik mesleğinin geleceği adına bir yol haritası oluşturmak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Buna katkı verdiğimizden dolayı Gazeteciler Cemiyeti olarak büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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