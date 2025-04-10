Gazetecilere Tehdit ve Şantaj İddiaları: Flaş Haber TV Soruşturması

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bir soruşturmada bazı şüphelilerin, "Flaş Haber TV'nin devri ve satın alınması hususunda gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'e yönelik tehdit ve şantaj" iddiaları üzerine gözaltına alındıklarını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7258 sayılı (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağrıel ve Timur Soykan isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1 (tehdit) ve 107/1(şantaj) suçları kapsamında soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama-el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."