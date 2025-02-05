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Gazetecilere Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı

Gazetecilere Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Hatay'a getirilen 100 basın mensubuna, afetin ardından kentte yapılan çalışmalar anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Hatay'a getirilen 100 basın mensubuna, afetin ardından kentte yapılan çalışmalar anlatıldı.

Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50'si yabancı 100 gazeteci, Antakya ilçesi Kurutuluş Caddesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Burada Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt'tan cami hakkında bilgi alan basın mensupları, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada, kentin yeniden ihya ve imarında yapılandırma çalışmaları, sosyal destek projeleri ve dayanışma faaliyetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmenin ve farkındalığı arttırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Devletin imkan ve kabiliyetiyle geçen 2 yıllık süreçte, Hatay'ın yeniden ayağa kalkması konusunda büyük mesafeler kat ettiklerini vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve riyasetinde güçlü devletimiz, bölgemizde yürütülen dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu süreçte, aziz milletimizin her ferdi imkanları dahilinde yanımızda durarak gücümüze güç katmıştır. Bu süreçte emeği geçen, gece gündüz demeden çalışan, yardımlarını esirgemeyen herkese de minnettarız. Bu büyük afet aynı zamanda hepimize şehirleşme, yapı güvenliği, kriz yönetimi ve afet bilinci konusunda da önemli dersler veren bir dönüm noktası olmuştur."

Masatlı, deprem sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması için yaptıkları çalışmaları anlattı.

"2 yılda akciğer hastalığıyla alakalı bir artış yok"

Toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden basın mensuplarına, burada İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez ve Başhekim Mehmet Burak Dal tarafından sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Bir gazetecinin kentteki toz ve asbest nedeniyle herhangi bir vatandaşın sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine İl Sağlık Müdürü Sönmez, şu yanıtı verdi:

"2 yıllık çalışmamızda akciğer hastalığıyla alakalı bir artış olmadığı gibi normal sürveyans da devam ediyor. Sadece alerjik hastalıklarda çok az bir, yüzde 5-10'luk artış gördük, başka da hiçbir hastalıkta artışımız yok. Sadece alerjik hastalıklarda artışımız var, o da yüzde 5-10 civarında."

Basın mensupları daha sonra kent kültürünü yansıtan ürünlerin satıldığı Kültür ve Sanat Çarşısı'nı gezdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKim kimse:

Şehirde yapılanları görmeleri iyi ama halkın durumunu yaşam sartlarını da gösterseler

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