Gazeteciler Sendikası, İsrail Saldırılarını Protesto Etti
Gazze'de, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 5 gazetecinin anısına düzenlenen protestoda, meslektaşlarıyla birlikte 20 Filistinli için taziye ve destek mesajları verildi.

GAZZE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Gazeteciler Sendikası pazartesi günü İsrail saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşları için protesto düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırısında, aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
