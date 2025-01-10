Gazeteciler Günü Paneli: Gazetecilik Toplumun Vicdanıdır

Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Medya Çalışma Grubu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla panel düzenledi.

Panelde konuşan Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Basa, gazetecilerin yalnızca haber taşıyan değil, aynı zamanda toplumun vicdanını yansıtan birer ayna olduğunu belirterek, gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

Basa'nın ardından konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise gazetecilik mesleğinin toplumdaki önemine dikkati çekti. Yılmaz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilerle ilgili söylediği sözleri hatırlatarak, "Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz. Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar." ifadesini kullandı.

Panel, kent konseyi tarafından düzenlenen "101 Çalıştayı" ile devam etti. Çalıştaya katılan basın emekçileri, mesleki deneyim ve birikimlerini paylaştı.

"101 Çalıştayı", yarın Ankara Kent Konseyinde çeşitli etkinlik ve katılımcılarla devam edecek.