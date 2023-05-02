Gazeteciler Cemiyeti Mobil Basın Evi projesiyle doğal afet ve kriz dönemlerinde sahada çalışan gazetecilere destek sağlıyor

Gazeteciler Cemiyeti, doğal afet ve kriz dönemlerinde sahada zor şartlarda çalışan gazetecilerin ihtiyaçları için Mobil Basın Evi oluşturdu. Mobil Basın Evi, ilk görevinde deprem bölgesindeki gazetecilere destek ekipmanı götürdü. Araç sadece haber üretimi için değil gazetecilerin hijyen ve acil barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de görev yapacak.

Gazeteciler Cemiyeti, doğal afet ve kriz dönemlerinde sahada zor şartlarda çalışan gazetecilerin ihtiyaçları için Mobil Basın Evi oluşturdu. Yazılı veya görsel haber üretimi ve canlı yayını için gazetecilerin ihtiyaç duyabileceği tüm teknik donanımı barındıran Mobil Basın Evi, ilk görevinde deprem bölgesindeki gazetecilere destek ekipmanı götürdü. Araç sadece haber üretimi için değil gazetecilerin hijyen ve acil barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de görev yapacak.

Gazeteciler Cemiyeti, doğal afet ve kriz dönemlerinde güç şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan gazeteciler için Mobil Basın Evi projesini hayata geçirdi. Geniş ve modern bir minibüsün gazeteciler için teknik olarak donatılmasıyla başlayan projede, geçici barınma için çadırlar, duş, tuvalet, mutfak ve barınma olanağı sağlayan bir çekme karavan de bulunacak.

BASIN EVİ'NİN TÜM OLANAKLARI BİR MİNÜBÜS İÇİNDE TOPLANDI

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesiyle ilgili çalışmalarını odağına alan Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Demokrasi Vakfı'nın desteğiyle Ankara'daki Basın Evi'nin tüm olanaklarını bir minibüs içinde topladı. Projeyle, Basın Evi'nde olduğu gibi gazetecilerin ihtiyaç duyabileceği tüm teknik ve teknolojik olanakların haber üretimi için ücretsiz kullanımını sağlamak amaçlandı.

ARAZİDE GÖREV YAPMAK ZORUNDA KALAN GAZETECİLER İÇİN TASARLANDI

Mobil Basın Evi aracı doğal afetlerde, seçim, kriz, savaş ve çatışma bölgeleri gibi sıcak olay yerlerinde görev yapan gazetecilerin ihtiyaçları tespit edilerek donatıldı. Başta serbest gazeteciler ve kurumsal desteğe ulaşamayan günlerce arazide görev yapmak zorunda kalan gazeteciler için tasarlanan araçta kişisel ve mesleki ihtiyaçlar karşılanabilecek.

24 SAAT GÖREV YAPACAK BİR KAYIT VE YAYIN SORUMLUSU İLE BİR ŞOFÖR GÖREVLENDİRİLDİ

Araçta video haber üretimi ve yayını için sabit kamera setleri, ışık ve ses kayıt teçhizatı, uydu internet bağlantısı, sabit kurgu bilgisayarı, ödünç diz üstü bilgisayarlar, ödünç fotoğraf makineleri ve ödünç kamera-tripod ve video kayıt setleri bulunacak. Gazeteciler Cemiyeti, sıcak olay yerlerinde 24 saat esasıyla görev yapacak bir kayıt ve yayın sorumlusu ile bir şoför de görevlendirdi. İhtiyaç halinde olay yerlerinde duş, tuvalet, masa, sandalye, çadır, uyku tulumu, jeneratör kurulumu yapılabilecek. Cemiyet ilk etapta tek araç olarak göreve başlayan Mobil Basın Evi'ne önümüzdeki aylarda bir çekme karavan da ekleyerek barınma ve hijyen olanaklarını arttıracak.

İLK GÖREV DEPREM BÖLGESİNDE

Gazeteciler Cemiyeti, Mobil Basın Evi'nin ilk görev yeri olarak deprem bölgesini belirledi. Adana ve Hatay'da ihtiyaç bildiren gazeteciler ziyaret edildi, ekipman ve hijyen malzemeleri teslim edildi. Gazetecilerin olay yerine transferleri için de kullanılan araçla Ankara'dan iki gazetecinin Antakya'ya ulaşımı sağlandı, Gazeteciler Cemiyeti ekibi Adana, Defne ve İskenderun'da gazetecilerle bir araya geldi.

MOBİL BASIN EVİ NASIL ÇALIŞACAK?

Mobil Basın Evi, görev seyahatleri dışında Ankara'da bulunacak ve gerek talepler doğrultusunda gerekse herhangi bir bölgede ihtiyaç tespit edildiğinde göreve çıkacak. Basın Evi Stüdyo Cemiyet teknik sorumlusu kameraman Alican Sağın, Mobil Basın Evi'nde gazetecilere destek için çalışacak. Meslek hayatının önemli bir bölümünü afet ve kriz bölgelerinde geçiren Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener de Mobil Basın Evi'nin editörü olarak görev yapacak ve aracın gazetecilerin en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde hizmet etmesini sağlayacak. Mobil Basın Evi'nin konumu, kullanım randevuları, barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin bilgiler Gazeteciler Cemiyeti'nin iletişim kanallarından duyurulacak.