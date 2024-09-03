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Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı için tören düzenlendi. Kıratlı, Kıbrıs davası için verdiği mücadele ve medya dünyasındaki önemiyle anıldı.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 84 yaşında hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıratlı için Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Kıratlı'yı bir kahraman olarak gördüğünü söyledi.

Bilgin, "Benim için o bir kahramandı, çünkü mesleğin başlangıç yıllarında, Kıbrıs davası için mücadele veren en önemli kişilerden biriydi. Kıbrıs davasının dinç tutulması ve oradaki soydaşlarımıza moral vermek için Anamur'da korsan bir radyo ile Kıbrıs Türklerinin moralini düzeltti, ayakta tuttu. O bakımdan Kıbrıs davasının önemli kahramanlarından biriydi." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya dünyasının bir çınarını sonsuzluğa uğurladıklarını belirterek, Kıratlı'nın, doğru, bağımsız haberin önemli simgelerinden olduğunu vurguladı.

Onu, sadece siyasetçilerin değil, medya dünyasının da unutmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, onun hizmetlerini yaşatmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Kıratlı'nın vefatıyla bir yürek acısının daha bağırlara basıldığını dile getirdi.

Kıratlı'nın geçmişteki çalışmalarıyla, insancıl davranışlarıyla, dostluğuyla herkese güç verdiğini belirten Özden, "Böyle insanlar toplumumuzda az bulunur. Biz onu, hepimizin dualarıyla Tanrı'nın engin kucağına gönderiyoruz. Toprak, onun için en iyi yataktır, ölüler biz andıkça yaşar. Onu her zaman yaşatacağız, ona Tanrı'dan engin rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Savaş Kıratlı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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