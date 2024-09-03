Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı'nın Cenazesi Toprağa Verildi
KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren duayen gazeteci Savaş Kıratlı'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ailesi, dostları ve meslektaşları katıldı.
(ANKARA) - Duayen gazeteci Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı'nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KOAH hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle önce gün yaşamını yitiren 84 yaşındaki duayen gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı için Karşıyaka Camiisi'nde cenaze namazı kılındı. Kıratlı'nın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, ailesi, dostları, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, cemiyet üyeleri, meslektaşları, basın meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.