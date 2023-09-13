Gazeteciler Cemiyeti, Basın Evi Destek Aracı başvurularını kabul etmeye başladı

Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği'nin finansmanıyla yürütülen Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında yeni dönem Basın Evi Destek Aracı (BEDA) başvurularını kabul etmeye başladı. Başvurular 20 Ekim'e kadar alınacak.

Gazeteciler Cemiyeti; serbest çalışan gazetecilere, medya alanındaki STK'lara ve bağımsız haber mecralarına destek sağlamak için Avrupa Birliği'nin finansmanıyla yürütülen Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında, yeni dönem Basın Evi Destek Aracı (BEDA) başvurularını kabul etmeye başladı.

2019'dan yılından bu yana, serbest çalışan gazetecilere ve bağımsız haber platformlarına ayni destek sağlamak amacıyla Avrupa Birliği'nin finansmanıyla Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında yeni dönem Basın Evi Destek Aracı (BEDA) başvuruları başladı. Başvurular yeni dönem için 20 Ekim saat 17: 00'ye kadar kabul edilecek.

BEDA başvurularından İşinden zorla uzaklaştırılmış gazeteciler, serbest çalışan gazeteciler, medya alanındaki STK'lar ve bağımsız haber mecralarında faaliyet gösterenler yararlanabilecek. Başvuru yapanlar, 10 bin avroya kadar destek alabilecek.

BEDA desteğinin yanında Gazeteciler Cemiyeti'nin serbest çalışan gazetecileri güçlendirmek için uyguladığı telif desteği de devam ediyor. Serbest çalışan gazetecilerin mesleklerini sürdürebilmeleri amacıyla her yıl üretecekleri 5 özel haberlerine telif ödemesi yapan destek aracı, yıl içinde sürekli olarak başvuruya açık. Bu telif döneminde gazeteciler foto-haber, video-haber ve podcast çalışmalarında da telif desteğinden faydalanabiliyor.