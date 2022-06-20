Gazeteciler Basına ve Sosyal Medyaya Yeni Yaptırımlar Öngören Kanun Teklifini Protesto Edecek

Gazetecilik meslek örgütleri, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı ülke genelinde eylem kararı aldı. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi; yarın İstanbul Taksim ve diğer kentlerde, 22 Haziran'da Ankara'da Meclis önünde protesto edilecek.

Gazetecilik meslek örgütleri, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı eylem yapılacağını duyurdu.

13 MESLEK ÖRGÜTÜ EYLEM KARARI ALDI

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Haber Kameramanları Derneği olmak üzere 13 meslek örgütünden yapılan ortak açıklamada, şöyle dendi:

"BASIN TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK YASANIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Sansür yasasına hayır. Gazeteciler sosyal medya ve dezenformasyon yasasına karşı çıkıyor. Sansür yasasına karşı salı günü İstanbul ve diğer kentlerde, çarşamba günü Ankara'dayız. Basın tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz."

TGS: "SUSTURMA, KORKUTMA, HAPSETME YASASINA HAYIR"

Meslek örgütleri, sosyal medya hesaplarından da eylemle ilgili paylaşım yaptı. TGS'nin paylaşımında "Sosyal medyaya ve gazeteciliğe yönelik sansür yasasına karşı yarın tüm ülkede sokaklara çıkıyoruz. Anayasa'ya aykırı bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına hayır" dendi.

BASIN-İŞ: "DAHA FAZLA BASKI, CEZA VE KAPATMA ANLAMINA GELEN BU YASAYA KARŞI SOKAĞA ÇIKIYORUZ"

DİSK Basın-İş, "TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta sansür yasası teklifi görüşülecek. Daha fazla baskı, ceza ve kapatma anlamına gelen bu yasaya karşı sokağa çıkıyoruz. 21 Haziran, saat 18.00. Tünel Meydanı-Beyoğlu" paylaşımı yaparak yarın Taksim'de yapılacak eylem için çağrıda bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti'nin paylaşımında da "Gazeteciler bir araya geldi, meslek örgütleri sansür yasasına karşı birleşti. Gazeteciler, #SansürYasasınaHayır diyor! Yarın tüm yurtta, Çarşamba günü Ankara'da saat 13.00'te bir kez daha bu yasayı geri çekin diyeceğiz" dendi.

ANKA / Güncel