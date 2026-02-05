Tekirdağ'da gazeteciler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tekirdağ'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında" fotoğrafını tercih eden Yıldıral, "Spor"da kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

Trakya Gazetesi muhabiri Abdullah Yalçın da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesini tercih eden Yalçın, "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Trakya Demokrat Gazetesi muhabiri Ayşe Keşkek ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih eden Keşkek, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.