Gazeteci yazar Yusuf Kaplan Çorum'da öğrencilerle buluştu - Haberler

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Gazeteci yazar Yusuf Kaplan Çorum'da öğrencilerle buluştu

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Gazeteci yazar Yusuf Kaplan Çorum'da öğrencilerle buluştu

Gazeteci yazar Dr. Yusuf Kaplan, Hitit Üniversitesi öğrencileri ile "Gençlik Sohbetleri" söyleşisinde bir araya geldi.

ÇORUM (AA) - Gazeteci yazar Dr. Yusuf Kaplan, Hitit Üniversitesi öğrencileri ile "Gençlik Sohbetleri" söyleşisinde bir araya geldi.

Kaplan, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki "Gençlik ve Medeniyet" konulu söyleşide, öğrencilerle bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Yaklaşık 30 yıldır medeniyet konusu üzerine çalışmalar yaptığını belirten Kaplan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kaplan ayrıca öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşiyi, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de dinledi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Hitit Üniversitesi, Yusuf Kaplan, gençlik, Çorum, Güncel, Haberler

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