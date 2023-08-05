Gazeteci Yazar Süleyman Özışık'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Süleyman Özışık, Ataşehir'de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 52 yaşındaki gazeteci yazar Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu. Özışık'ın cenaze namazı Ataşehir'de ikindi namazı sonrası Mimar Sinan Camii'nde kılındı. Cenazeye Özışık ailesi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Milletvekili Gürsel Tekin, yakınları ve gazeteciler katıldı. Cenaze namazının ardından Süleyman Özışık'ın naaşı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda defnedildi.

"Yıllarca beraber mücadele verdik"

Cenazede konuşan Hadi Özışık, "Süleyman benim dava arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. İnternet haber'i beraber kurmuştuk. Onun cebindeki 350 doları aldık ve beraber internet haber'i kurduk. Yıllarca beraber mücadeleler verdik. Yol arkadaşlığı yaptık. Öğrencim oldu, kendisini yetiştirdim, yazar yaptım. Boynuz kulağı geçti ama yaşadığımız bir süreç var. Uğradığımız bir haksızlık var. O süreçte Süleyman kendini çok köşeye çekti. Kendisini çok yalnızlığa terk etti." şeklinde konuştu.

"18 Şubat'ta hastaneye götürdük"

Kardeşinin hastalığından bahseden Hadi Özışık, "18 Şubat'ta kendisini hastaneye götürdük, maalesef doktor kendisine de söyledi, Süleyman Bey, dedi 'Kendine ne kadar ihanet etmişsin biliyor musun?' dedi. Süleyman da biliyorum hocam, dedi. Hastanede sağlık bakanımızı bilgilendirdim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her şeyi seferber etti arkadaşlar. Burada sizin aracılığınızla Fahrettin Koca hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Yapmadığı şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Süleyman Özışık kimdir?

1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam gazetesinde stajyer olarak adım attı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı. Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internet haber isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. - İSTANBUL