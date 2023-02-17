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Gazeteci-yazar Güngör Mengi yaşamını yitirdi

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Gazeteci-yazar Güngör Mengi yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci-yazar Güngör Mengi, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci-yazar Güngör Mengi, 83 yaşında hayatını kaybetti.

TGC'den yapılan açıklamada, Mengi'nin cenazesinin yarın öğle vaktinde İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Cemiyetin yönetim kurulunca yayımlanan başsağlığı mesajında ise "Değerli üyemiz Güngör Mengi'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Güngör Mengi'nin ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güngör Mengi kimdir?

Çanakkale Bayramiç'te 1940'ta doğan Güngör Mengi, 1959'da Demokrat İzmir gazetesinde mesleğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yapan Mengi, 1971'de Yeni Asır gazetesinden ayrıldıktan sonra Devir gazetesine geçti, yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi.

Yeniden döndüğü Yeni Asır gazetesinde 1972-1987 yıllarında başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapan Mengi, daha sonra transfer olduğu Sabah gazetesinde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık görevini yürüttü.

Sabah gazetesinden ayrıldıktan sonra 2002'de gazeteci arkadaşlarıyla Vatan gazetesini kuran ve burada başyazar olarak görev yapan Mengi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü (2011) sahibiydi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Güngör Mengi Alsancak İzmir Güncel Haberler

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