Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlanıyor: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
Güncel Haberler
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
- Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlanıyor: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
İSTANBUL - Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.