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Gazeteci-yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlanıyor

Gazeteci-yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlanıyor

Güncel Haberler

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii Recep Tayyip Erdoğan Engin Ardıç Güncel Haberler

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