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Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İSTANBUL - Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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