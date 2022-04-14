Gazeteci Veli Altınkaya vefatının 1. yılında anıldı

KAYSERİ (AA) - Eski Kayseri Gazeteciler Cemiyeti başkanlarından Veli Altınkaya, vefatının 1. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Altınkaya'nın Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gazeteciler ve Altınkaya'nın ailesi katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kösedağ, burada yaptığı konuşmada, Veli Altınkaya'nın hiç bir zaman unutulmayacak bir değer olduğunu söyledi.

Altınkaya'nın oğlu Talha Altınkaya da babasını anmaya gelenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, yayımladığı mesajla Altınkaya'yı andı.

Özcan, mesajında "Veli ağabey, gazeteciliğin gelişimine çok önemli katkılarda bulundu. Yaklaşık 30 yıllık deneyimini gelecek kuşaklara aktarmak adına yapıcı çalışmalarda bulundu. Kayseri adına atılan adımları ve yapılması gerekenleri çok iyi gözlemlerdi. İsmi her daim yaşatılacaktır. Vefatının üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.