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Son dakika haberleri: Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirkettin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Son dakika haberleri: Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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