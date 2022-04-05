Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kazada 1 tutuklama - Haberler

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Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kazada 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kazada 1 tutuklama

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in Sultangazi'de hayatını kaybettiği motosiklet kazasına sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in Sultangazi'de hayatını kaybettiği motosiklet kazasına sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Tem Otoyolu Sultangazi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarpmıştı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden Gerz, bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam'ın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kazada 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Sultangazi, Motosiklet, Otomobil, Güncel, Haberler

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