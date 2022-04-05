Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

GEÇİRDİĞİ trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci ve radyocu Rauf Gerz (56), son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz, Sultangazi'de dün motosikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rauf Kemal Gerz için Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Rauf Gerz'in eşi Hatice Gerz ve oğlu Atahan Gerz taziyeleri kabul etti. Gerz'in yakınlarının yanı sıra çok sayıda motosiklet kulübü üyesi, meslektaşı ve sevenleri törende yer aldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Rauf Gerz'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Gerz'in cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BİR NEVİ CİNAYET GİBİ BİR KAZA ASLINDA'

"ÇEVRESİNDEKİ HERKESE DOKUNMUŞLUĞU VARDIR"

"BARİYER SEBEBİYLE ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

Supereva Motosiklet Kulübü Üyesi Serdar Gürcan "Bariyer meselesi neredeyse 10 senedir konuşulan bir sorun. Daha önceden bu tip yerlere su varilleri konuluyordu. O bile etkili olurdu. Motorcunun bariyer altına girerek, boynunun kırılması kötü bir durum. Bir sakatlıkla kurtulabileceği, bir kazada bariyerler sebebiyle arkadaşımızı kaybettik" diye konuştu.