GAZETECİ TUFAN TÜRENÇ'E VEDA

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Tufan Türenç, 23 Nisan sabahı, tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 77 yaşında ölen Türenç için İstanbul Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede eşi Pınar Türenç taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Hürriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmenleri Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu, Sedat Ergin ve Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortay ve Abdurrahim Albayrak'ın da aralarında bulunduğu medya, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Türenç'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BİTMEYEN KAHVALTIMIZ OLDU"

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Pınar Türenç, eşiyle son görüşmesini aktardı.

Türenç,"Türk basınında bu kadar ilkeli, bu kadar düzgün, bu kadar insan seven, bu kadar vatan aşığı, ülke sevdalısı biri olmadı. 15 gündür hastanedeydik, çok sıkılmıştık. İstanbul'a gitmek istediğini söylemişti. Öğleden sonra çıkacaktık. Kahvaltı yaptık ve tıkanmaya başladı. Hemşireyi çağırdım, hastanede yüksek alarm çaldı. Saatlerce kalp masajı yapıldı. Bitmeyen kahvaltımız oldu" diye konuştu.

"ONU HEP ÖZLEYECEĞİZ"

Törene katılanlardan İlker Başbuğ, Türenç'in eserlerinin önemini vurgulayarak, "Çok değerli eserler kazandırdı. Gerçekten acı. Çok üzüntülüyüm. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Onu hep özleyeceğiz. Hep güzel şeylerle anılacak. Toprağı bol olsun" şeklinde konuştu.

"GERÇEK GAZETECİYDİ"

Aydın Doğan da, "Gerçek gazeteciydi. Mekanı cennet olsun" dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türenç'in kültür sanat dünyasında da önemli işler yaptığını belirterek, "Tufan beyi kültür hayatından tanıyorum. Batı kültürüne açık yanı vardı. Bu konuda katkıları önemli. Uzun zamandır hasta olduğu için üzülüyordum, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETTİKLERİ BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut ise "Bizim için bir ağabey, bir öğretmendi. 30 yıl boyunca beraber çalıştık. Hatalarımız olunca mutlaka bizi uyardı. İyi niyetli ve çok farklı kişiliği vardı. İnsanları kırmadan iyi şeylere yönlendirmeye çalışırdı. Vefat haberi bizim için çok üzücü oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Bize öğrettiği güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Onun, Çetin Emeç'in, Abdi İpekçi'nin ve Uğur Mumcu'nun bize öğrettikleriyle en iyi şekilde bu işi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel