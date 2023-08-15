Gazeteci Süleyman Ergüçlü son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin kurucularından ve eski başkanlarından, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı. 1954 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen gazeteci Süleyman Ergüçlü bir dönem Kıbrıs gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Ergüçlü, Kıbrıs'ta düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.