(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Danışmanı Soner Gürel'in babası Abdurahim Gürel son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Soner Gürel'in dün hayatını kaybeden babası Abdurahim Güler'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Emekli öğretmen Abdurahim Gürel'in cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi, bazı milletvekilleri, emekli emniyet mensupları, gazeteciler ve sevenleri katıldı.