Gazeteci Şevket Okant, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Aydın'da hayatını kaybeden gazeteci Şevket Okant, Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve sevenleri katıldı.
AYDIN'da hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci Şevket Okant, Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 22 Ağustos'ta hayatını kaybeden TGC üyesi gazeteci Şevket Okant'ın cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. Çankaya Mezarlığı'ndaki Mehmet Arslan Camii'nde Okant için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Şevket Okant'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından Okant'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel