Gazeteci Şevket Okant, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da hayatını kaybeden gazeteci Şevket Okant, Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve sevenleri katıldı.

AYDIN'da hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci Şevket Okant, Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 22 Ağustos'ta hayatını kaybeden TGC üyesi gazeteci Şevket Okant'ın cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. Çankaya Mezarlığı'ndaki Mehmet Arslan Camii'nde Okant için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Şevket Okant'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından Okant'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.