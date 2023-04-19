GAZETECİ SERDAR AKİNAN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
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SABAH saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Gazeteci Serdar Akinan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Serdar Akinan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık'ta gözaltına alındığını duyurdu. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Akinan işlemlerinin bitmesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Akinan, savcılıkta yapılan işlemlerin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel