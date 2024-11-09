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Gazeteci Şenol Poyraz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Şenol Poyraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde 37 yaşında vefat eden gazeteci Şenol Poyraz, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Poyraz, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 37 yaşında vefat eden gazeteci Şenol Poyraz'ın cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı (AA) İznik Serbest Habercisi Poyraz, Sansarak Mahallesi'nde kendisine ait bahçede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Poyraz'ın naaşı, cenaze aracıyla ilçe merkezindeki Eşrefzade Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde öğle vakti İlçe Müftüsü Nurettin Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazına, Poyraz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, İznikspor Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcuları ile çok sayıda kişi katıldı.

Poyraz'ın cenazesi, namazın ardından şehir mezarlığına götürülerek defnedildi.

Gazeteci Şenol Poyraz, İznik'te 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce bir dönem yerel gazete sahibi olan evli ve 2 çocuk babası Poyraz, 2017 yılından bu yana AA İznik Serbest Habercisi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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