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Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi toprağa verildi

20 Aralık 2023 16:33 Güncelleme: 16:34 Abone Ol

Kırklareli'nde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şenol Goncagül, Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok siyasi ve meslektaşının yanı sıra yakınları da katıldı.