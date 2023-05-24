Gazeteci Sanlı Ergin son yolculuğuna uğurlandı

GAZETECİ Sanlı Ergin, Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin'in kardeşi gazeteci Sanlı Ergin, Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları eşliğinde Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi. Bir ay önce lösemi tanısı konan Ergin, gördüğü yoğun tedavileri bünyesi kaldıramayarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergin, başta Hürriyet olmak üzere birçok yerde görsel yönetmenlik yaptı. Ergin'in cenazesine basın ve iş dünyasından çok sayıda insan katıldı. Törende, Sanlı Ergin'in eşi, kızı ve ağabeyi Hürriyet yazarı Sedat Ergin ile eşi Prof. Dr. Canan Ergin taziye dileklerini kabul etti.