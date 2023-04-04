GAZETECİ ŞABAN ARSLAN İÇİN SABAH GAZETESİ ÖNÜNDE TÖREN

KALP krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Şaban Arslan için çalıştığı Sabah gazetesinin bulunduğu Turkuvaz Medya binası önünde tören düzenlendi.

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 56 yaşındaki Şaban Arslan dün akşam saatlerinde çalışırken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslan için Sabah Gazetesi'nde bugün saat 13.00'te tören yapıldı. Törene Arslan'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Şaban Arslan'ın naaşı Samsun'a gönderildi. Arslan, yarın Samsun İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"ÇOK İYİ BİR GAZETECİYDİ"

56 yaşında ölen Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.